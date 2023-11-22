Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: ще 7 імен і фото

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується. Про це пише Інформаційний спротив, публікуючи імена і фото знищених в Україні окупантів, передає НСН.
Росіяни з усіх сил намагаються приховати інформацію про втрати – особливо серед офіцерського складу. Але вона (інформація) все одно спливає. У тому числі, завдяки українським інтернет-розвідникам.
Особливо цікавими бувають «улови» після гучних «привітів» ЗСУ. А таких останнім часом стає все більше. І тому все більше російських офіцерів і солдат вирушають на концерт до кобзона.
Отже, мор офіцерів армії рф продовжується: чергова порція «улову» від Інформаційного спротиву
- Лейтенант Волосков Андрій, 22 роки
- Прапорщик Фадін Євген Владиславович, 16.05.1996 р.н.
- Молодший лейтенант Кулаков Олексій Анатолійович, с. Іглино, Республіка Башкортостан
- Старший лейтенант Олександров Сергій Васильович, м. Тобольськ, Тюменська область
- Лейтенант Фуніков Юрій Миколайович, 06.01.1998 р. н., м. Ярославль, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія
- Старший лейтенант Спіцин Владислав Сергійович, 14.04.1997 р. н., м. Тверь
- Лейтенант Шпачков Сергій Леонідович, 10.10.1987 р.н., м. Брянськ
Вони більше не будуть вбивати українців.
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