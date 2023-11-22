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Тег:
ВійнаРосія

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: ще 7 імен і фото

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Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: ще 7 імен і фото
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Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується. Про це пише Інформаційний спротив, публікуючи імена і фото знищених в Україні окупантів, передає НСН.

Росіяни з усіх сил намагаються приховати інформацію про втрати – особливо серед офіцерського складу. Але вона (інформація) все одно спливає. У тому числі, завдяки українським інтернет-розвідникам.

Особливо цікавими бувають «улови» після гучних «привітів» ЗСУ. А таких останнім часом стає все більше. І тому все більше російських офіцерів і солдат вирушають на концерт до кобзона.

Отже, мор офіцерів армії рф продовжується: чергова порція «улову» від Інформаційного спротиву

  • Лейтенант Волосков Андрій, 22 роки

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Прапорщик Фадін Євген Владиславович, 16.05.1996 р.н.

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Молодший лейтенант Кулаков Олексій Анатолійович, с. Іглино, Республіка Башкортостан

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Старший лейтенант Олександров Сергій Васильович, м. Тобольськ, Тюменська область

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Лейтенант Фуніков Юрій Миколайович, 06.01.1998 р. н., м. Ярославль, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Старший лейтенант Спіцин Владислав Сергійович, 14.04.1997 р. н., м. Тверь

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

  • Лейтенант Шпачков Сергій Леонідович, 10.10.1987 р.н., м. Брянськ

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: імена і фото ще 7 ліквідованих окупантів

Вони більше не будуть вбивати українців.

Ще новини України і світу: Це просто блискуче! ЗСУ знищили центр угрупування «Днепр» – серед ліквідованих три старших офіцери

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