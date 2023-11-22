Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується: ще 7 імен і фото

Загадковий мор офіцерів армії рф продовжується. Про це пише Інформаційний спротив, публікуючи імена і фото знищених в Україні окупантів, передає НСН.

Росіяни з усіх сил намагаються приховати інформацію про втрати – особливо серед офіцерського складу. Але вона (інформація) все одно спливає. У тому числі, завдяки українським інтернет-розвідникам.

Особливо цікавими бувають «улови» після гучних «привітів» ЗСУ. А таких останнім часом стає все більше. І тому все більше російських офіцерів і солдат вирушають на концерт до кобзона.

Отже, мор офіцерів армії рф продовжується: чергова порція «улову» від Інформаційного спротиву

Лейтенант Волосков Андрій, 22 роки

Прапорщик Фадін Євген Владиславович, 16.05.1996 р.н.

Молодший лейтенант Кулаков Олексій Анатолійович, с. Іглино, Республіка Башкортостан

Старший лейтенант Олександров Сергій Васильович, м. Тобольськ, Тюменська область

Лейтенант Фуніков Юрій Миколайович, 06.01.1998 р. н., м. Ярославль, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія

Старший лейтенант Спіцин Владислав Сергійович, 14.04.1997 р. н., м. Тверь

Лейтенант Шпачков Сергій Леонідович, 10.10.1987 р.н., м. Брянськ

Вони більше не будуть вбивати українців.

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