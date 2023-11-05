В РПЦ назвали імена 6-х священників, ліквідованих під час війни в Україні. Інформацію про кожного з них зібрав Духовний фронт України, передає НСН.

23 жовтня 2023 року, під час засідання Х Ставропольського форуму «Всесвітнього російського народного собору», голова синодального відділу РПЦ із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами Митрополит Ставропольський Кирило у своїй доповіді назвав імена священиків Московського Патріархату, загиблих внаслідок війни, розв’язаної рф.

Імена і фото 6-х священників, ліквідованих під час війни в Україні

Зокрема, це протоієрей Олег Артемов, священик Анатолій Григор’єв, протоієрей Євфимій Козловцев, протоієрей Михайло Васильєв, священик Олександр Циганов та ієромонах Дамаскін Волін.

З відкритих джерел редактори «Духовного фронту» зібрали інформацію про кожного з них.

Олег Артемов

65-річний протоієрей Олег Артемов до участі в російській агресії проти України служив у храмі великомученика Юрія Побідоносця, міста Нова Ладога, Санкт-Петербурзької Митрополії РПЦ. Як повідомляють російські церковні ресурси, загинув горе-священик 24 березня 2022 року в районі села Журавлівка Білгородської області, де потрапив під артилерійський обстріл.

Анатолій Григор’єв

Священик Анатолій Григор’єв виходець із Татарстану, прибув воювати проти України разом із “добровольчим батальйоном” під назвою “Алга”. До цього він служив у храмі Богоявлення Господнього села Ісаково Зеленодольського району Республіки Татарстан. У середині липня горе-священика разом із згаданим батальйоном було перекинуто в Україну, де він 9 вересня загинув під час артилерійського обстрілу.

Євфимій Козловцев

Протоієрей Євфимій Козловцев – колишній настоятель храму Вознесіння Господнього с. Красномильське Курганської області та за сумісництвом духовник зведеної козацької добровольчої бригади «Дон» імені Архістратига Михайла загинув восени минулого року, за даними російських ЗМІ, «від американської ракети HIMARS». У окупанта в рясі залишилася дружина та 5 дітей.

Михайло Васильєв

Протоієрей Михайло Васильєв загинув на території Херсонської області восени минулого року. Він був настоятелем підмосковного храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення і мав статус Героя Росії. Відомим він став завдяки передачі «Відповіді священика», яка виходить на церковному телеканалі «Спас». Під час одного з випусків цієї передачі горе-священик закликав росіян народжувати більше дітей та відправляти їх на війну.

Олександр Циганов

Разом з Васильєвим, у віці 35 років, загинув священик Олександр Циганов, який був кліриком храму благовірного князя Олександра Невського м. Пскова та капеланом 76-ї десантної штурмової дивізії ВДВ. На відміну від свого колеги Васильєва, який загинув на місці, Циганов помер у лікарні від отриманих поранень за два тижні. Залишивши у цьому світі дружину та 4-х дітей.

Дамаскін Волін

На Донеччині взимку цього року загинув ієромонах Дамаскін Волін, керівник відділу по взаємодії із козацтвом Шуйської єпархії Іванівської митрополії насельник Ніколо-Шартомського чоловічого монастиря. Як повідомляють РосЗМІ, «на початку 2023 року ієромонах Дамаскін зголосився супроводжувати до «Донецької Народної Республіки» вантаж із гуманітарною допомогою. Там він зустрівся з оренбурзькими козаками і, побачивши, як їм потрібна духовна допомога та підтримка, не зміг розлучитися з ними. 23 січня під Новобахмутівкою почалася битва. Дамаскін вирішив піти разом із бійцями відділення, і був ліквідований

Ймовірно, цей перелік неповний, і найнеприємніше, що він поповнюватиметься новими іменами. Виникає лише одне запитання: заради чого загинули ці священики? – йдеться у повідомленні «Духовного фронту»

А ми б додали: заради чого загинули усі 300 тисяч росіян, яких вже вдалося ліквідувати ЗСУ?

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