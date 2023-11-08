Це просто блискуче! ЗСУ знищили центр угрупування «Днепр» – серед ліквідованих три старших офіцери

ЗСУ знищили центр угрупування «Днепр» – серед ліквідованих – три старших офіцери армії ворога. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов, передає НСН. Інформація про ліквідацію офіцерів з’явилася у російських ЗМІ.

Блискуча операція була проведена українськими військовими 1 листопада 2023 року об 11.00. ЗС України завдали ракетного удару по центру управління угруповання військ «Днепр» ЗС РФ, яке відповідає за бойові діі на півдні України у Херсонській області. Командний пункт був замаскований та розміщувався у пансіонатах «Юний» та «Блакитне полумя» у селі Стрілкове Генічеського району, на Арабатській стрілці.

Угруповання «Днепр» сформовано штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ, ним командує угрупованням командувач повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Теплінський.

Свіжі некрологи з РФ показують, що ЗСУ отримали надійні та перевірені розвідувальні дані що місця знаходження штабу «Днепр», і спланували ракетний удар точно, – пише Бутусов

Знищені три старших офіцери штабу «Днепр»:

полковник Вадим Добряков, заступник начальника центру управління «Днепр»;

полковник Олександр Галкін, заступник начальника центру управління «Днепр»;

полковник Алексей Коблов, начальник відділу планування вогневого ураження противника.

ЗСУ знищили центр угрупування «Днепр» – це один із найбільших успіхів

Судячи з цих даних, очевидно, що ракета точно уразила самий російський штаб, і знищила чергову зміну операторів. Тобто штаб був повністю розгромлений. Очевидно, що крім ліквідованих старших офіцерів були і численні втрати військовослужбовців низького звання, – написав журналіст

Він додає, що знищення центру управління «Днепр», одного з найвищих штабів ворога, – це найбільших успіхів по знищенню «центрів прийняття рішень» Росії під час війни.

Дуже важливо, що український успіх змушений підтвердити ворог.Дякую твіттер-каналу necromancer за пошук цієї стратегічно важливої інформації, – написав Бутусов

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