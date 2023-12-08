Щоб забезпечити надання допомоги Україні та Ізраїлю Білий дім готовий піти на поступки республіканцям – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена може піти на поступки для Конгресу і погодитися додати пункт про безпеку кордонів країни в законопроєкт про додаткове фінансування, щоб забезпечити надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, передає НСН.

Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні та Ізраїлю і водночас запобігання нелегальній міграції через кордон з Мексикою.

Саме республіканці вимагають додати пункт про перешкоджання нелегальній імміграції через кордон США та Мексики.

Співрозмовник видання стверджує, що Адміністрація Байдена розглядає підвищення стандартів перевірок притулків.

Також в угоді з Конгресом може фігурувати, розширення процесу «швидкої депортації» по всій країні та певна форма положення про «безпечну третю країну», згідно з якою, держава, через яку лежить шлях мігрантів до США, відмовлятиме у наданні притулку.

За словами джерела, двопартійна група сенаторів також обговорює кількісне обмеження запитів на надання притулку. Однак щодо цього позиція Білого дому досі незрозуміла.

Очолювана республіканцями Палата представників планує завершити роботу за рік до 14 грудня і піти на різдвяні канікули. Сенат під керівництвом демократів має подібний графік. Тож, як каже джерело Reuters, наразі ідеться саме про укладення угоди, а над деталями законопроєкту, можливо, працюватимуть під час перерви.

Більше контексту

У Білому домі попередили, що виділена Україні допомога буде вичерпана до кінця року. Президент США Джо Байден ще у жовтні подав до Конгресу запит на виділення 106 млрд доларів, із яких понад 61 млрд передбачаються для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачається для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Запит Байдена досі не схвалили через політичні суперечки та незгоду республіканців голосувати за це, доки до пакета не внесуть їхні ініціативи. До цього республіканці вже двічі відмовлялися внести військову допомогу Україні в тимчасові законопроєкти про витрати, щоб забезпечити фінансування американського уряду цієї осені.

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