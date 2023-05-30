Тепер люди, які не мають смартфона або Дії зможуть подати заявку в рамках програми єВідновлення.

Кабінет Міністрів дозволив подання заявки на отримання коштів на ремонтні роботи за програмою єВідновлення через Центри надання адміністративних послуг та органи соціального захисту.

Як передає НСН, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 травня.

“Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна єВідновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості”, сказав він.

За його словами, уряд дбає про те, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для людей.

“Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає Дії або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку”, сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що для консультацій щодо програми єВідновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено можливість надання документів щодо компенсації за пошкоджене нерухоме майно в паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Також окреслено організацію безпечного поводження з відходами від руйнувань, будівництва та знесення (демонтажу); мінімізацію негативного впливу на здоров’я людей, навколишнє природне і соціальне середовище під час виконання робіт із відновлення експлуатаційної придатності об’єкта.

Крім того, передбачено запровадження вибіркового та комплексного моніторингу розгляду заяв на виплату компенсації та верифікації цільового використання коштів компенсації за пошкоджене нерухоме майно.

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