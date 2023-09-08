В Україні з 1 жовтня набуває чинності закон № 6482 про військовий облік жінок певних професій.

Згідно з законом, жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю підлягають взяттю на військовий облік військовозобовʼязаних.

Постанова на військовий облік — це не мобілізація жінок-медиків. Це виконання змін до закону про наявний резерв фахівців медичної сфери.

Йдеться у поясненні, яке оприлюднило командування Сухопутних військ 7 вересня, передає НСН.

Яка категорія жінок має прийти у військкомат з 1 жовтня?

Усі жінки-медики (список за посиланням), тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушери та фармацевти віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовими, можуть стати на облік за власним бажанням — ось перелік спеціальностей. Такі жінки виконують військовий обовʼязок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобовʼязаних жінок і чоловіків.

Як стати на військовий облік і які будуть обов’язки?

Коли жінка приходить до ТЦК, щоб стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі вона має пройти медкомісію, де отримає висновок про придатність або непридатність до військової служби. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу.

Заклади, де навчають медиків і фармацевтів, за два місяці до завершення навчання подають список таких жінок до районних (або міських) військкоматів. Ці списки є підставою, щоб оформити жінкам тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та внести відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Посвідчення діє 30 діб. Після отримання посвідчення вони мають протягом тижня прийти до військкомату, щоб їх взяли на військовий облік.

Непрацевлаштовані жінки-медики мають самі прийти до військкомату і стати на облік. Вагітним ставати на облік не потрібно. Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить у ЗСУ. Для цього необхідно прийти у військкомат і надати всі підтверджувальні документи.

А якщо не прийти до військкомату і не стати на облік?

За це передбачений штраф від 850 до 1 700 гривень.

7 вересня член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що військовозобовʼязаним жінкам-медикам з 1 жовтня виїзд за кордон заборонений.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що наразі обмеження на виїзд за кордон діє для чоловіків призовного віку, а також окремих посад держслужби та визначених посадових осіб. Інформації про зміни з 1 жовтня щодо обмеження виїзду для жінок, які перебувають на військовому обліку прикордонники поки не мають

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