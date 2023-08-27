Під час нічної атаки окупанти застосували складну систему маневрів

Під час нічної атаки 27 серпня Росія застосували дуже складну систему маневрів.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, у чому була особливість чергової ракетної атаки росіян, передає НСН.

За її словами, останнім часом у ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами чи ударними дронами.

“Ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, а і з моря. Ракетоносій продовжує бойове чергування. Він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря в Чорне. Декілька діб він чатував саме в Азовському морі, і саме звідти наносилися удари по Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо тактику ворога, коли вони багато маневрують ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити систему протиповітряної оборони”, сказала вона.

Така тактика вже відома для українських захисників, але в ніч проти 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.

“Наразі ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше дійсно вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак”, заявила Гуменюк.

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