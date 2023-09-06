Чи може осушення Каховського водосховища перетворити південь України на пустелю?

Екологи висувають невтішний прогноз щодо можливих наслідків осушення Каховського водосховища після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

За їхніми оцінками зникнення водойми може підсилити тенденції опустелювання або аридизації півдня України.

Про це під час брифінгу сказав офіцер Головного управління протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України Владислав Дудар, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Є деякі негативні прогнози (від фахівців – ред.), які кажуть про можливість все ж таки збільшення процесу аридизації Херсонської області», підкреслив Дудар.

За його словами, більшість спеціалістів не схиляється до того, що ця територія стане пустелею, бо загальна кількість опадів у Херсонській області становить приблизно 400 міліметрів на рік, а пустелі тої ж Іспанії зазвичай мають приблизно опади у 200 міліметрів на рік.

Але, як заявив представник Міноборони, через те, що екосистема Херсонської області в основному – антропогенна, то через відсутність ведення сільського господарства, осушення Каховського водосховища може вплинути негативно на процес опустелювання півдня України.

Нагадуємо:

6 червня росіяни підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. На станції зруйнували машинну залу.

Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково, понад 75 людей загинули.

Кабінет міністрів затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської гідроелектростанції.

Раніше ми писали, що наразі йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища в тому обсягу в якому воно існувало раніше.

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