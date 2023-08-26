Без відновлення Каховської ГЕС сільського господарства на Півдні взагалі ніколи не буде – думка економіста

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чому без відновлення Каховської ГЕС не буде сільського господарства на півдні України

Олег Пендзин вважає, що без відбудови Каховської ГЕС українському Півдню доведеться розпрощатися з аграрним господарством та промисловістю, а ідея відновлення “Великого Лугу”, яку просувають екологи та історики, відірвана від реальності

НСН з посиланням на УНІАН передає інтерв’ю з Олегом Пендзиним

Українська влада має намір після деокупації регіону відновити Каховську ГЕС. Як ви вважаєте, чи доцільно це?

Близько 80 відсотків земель Херсонщини могли бути родючими виключно при поливі. Ще 54 проценти у Запоріжжі й 65% на Дніпропетровщині. Якщо не надходитиме вода з Каховського водосховища, там не буде нічого рости.

Друге – це водопостачання міст – промислових гігантів: Кривий Ріг, Нікополь, Марганець. Без води у Каховському водосховищі там треба будувати водогони. Наскільки мені відомо, до Кривого Рогу водогін побудували, казали, що його запустять до Дня Незалежності. Здається, щось і запустили, але загальний обсяг водогону там невеликий, тому води точно не вистачатиме.

Третій момент – Запорізька АЕС. Ставок, який забезпечує охолодження реакторів, формально жодним чином не був пов’язаний з Каховським водосховищем. Там стоїть невелика дамба. Але якщо у велику посуху рівень води в зоні охолодження падав, дамба відкривалася, і вода з Каховського водосховища надходила у цей ставок.

Цей рік не такий показовий, але все одно рівень води у ставку трошки знижувався. Тому потрібно буде або якимось спеціальним водогоном туди воду гнати, або придумувати інший механізм для того, щоб забезпечити належний рівень води в зоні охолодження ЗАЕС.

Ще один момент, який також треба розуміти. У нас є північнокримський канал, і ми маємо подумати, яким чином в український Крим потрапить вода. У північнокримський канал вода подавалася через величезні помпи з трубами, які були занурені у Каховське водосховище. Підпомпування запускали десь у квітні, і воно, таким чином, наповнювало канал, який давав можливість Криму проводити сільськогосподарські роботи. Зараз там все випалене на смерть, там нічого нема.

Без відновлення Каховської ГЕС сільського господарства на Півдні взагалі ніколи не буде – економіст

Деякі екологи стверджують, що навіть намагатися відновлювати Каховську ГЕС не варто. Якщо водосховище все ж вирішать не відновлювати, чи матимуть українські аграрії хоча б якусь змогу продовжувати свою роботу?

Що таке Великий Луг, про який всі говорять? Виглядало це наступним чином: Великий Луг активно цвів і був зеленим, гарним і придатним для землеробства три місяці на рік.

Десь, приблизно, з кінця червня до вересня там була шалена спека, і нічого не росло. У вересні якийсь невеличкий перелік насаджень зеленів приблизно до середини жовтня. У жовтні починалися дощі, негода, які знов не давали можливості нічому рости. Холоди приходили у листопаді.

То й рахуйте: вирощувати щось можна було в один місяць осені й 2 місяці весни. В основному, весною і утворювався оцей зелений Великий Луг. В увесь інший час все було випалене сонцем. І це було тоді. Зараз ситуація погіршилася, тому що середня річна температура в Україні піднялася.

Тому я думаю, що без води на цих землях взагалі нічого не буде рости. Я розумію істориків, я розумію екологів, які кажуть: “нічого не робіть, давайте залишимо Дніпро в природній течії, і вивільнимо ті території в якості національного парку “Великий луг””. Але як розв’язувати ті проблеми, про які я щойно сказав? Це екологів та істориків не хвилює.

Ідея, що на землях, які зараз вивільнилися, можна щось зробити, буде обґрунтованою тільки в одному випадку – якщо ви забезпечите полив земель. І коли ви забезпечите водою все інше, що живилося з Каховського водосховища.

Питань багато. Я згоден, що тут можна дискутувати, але поки немає інших варіантів, як залучити традиційні землі до сільськогосподарського обороту. А це найголовніше питання. Як забезпечити водою великі населені пункти, які раніше були на берегу Каховського водосховища? Це треба вирішувати.

Каховську ГЕС будували ще й тому, що щороку через розлив Дніпра затоплювалися величезні території “Великого Лугу”. Тому ще однією метою греблі був контроль процесу розливу води. Якщо не відновлювати гідроелектростанцію, як розв’язувати проблему підтоплень?

Дніпро має кілька гребель по своєму потоці. По-перше, це Київська ГЕС, яка знімає першу хвилю, яка йде із верхів’я Дніпра. По-друге, це Дніпровська ГЕС в районі Запоріжжя. В принципі, контрольованими пусками води проблему розливу Дніпра, теоретично, можна регулювати.

Просто треба розуміти, що на тій території, що перебуває у межах від греблі ДніпроГЕС до греблі колишньої Каховської ГЕС, є інші потоки, які входять у Дніпро. Але якщо обмежувати проходження води Дніпровською ГЕС, можна запобігти достатньо великим розливам Дніпра на цій території.

Скільки коштуватиме для України відновлення ГЕС? Та скільки років може зайняти таке масштабне будівництво за наявності фінансування? Адже, як зазначали в уряді, будувати доведеться з нуля…

Це буде дорого. Сама тільки гребля оцінюється на рівні, як мінімум, мільярда доларів. Але сама гребля ніц не варта, якщо там немає гідроелектростанції. Я чув такі цифри: 2 роки з моменту, коли у регіоні настане повна безпека, і 2 мільярди доларів на відновлення.

Відновлення Каховської ГЕС має розпочатися тоді, коли це буде безпечно. Адже, в іншому випадку, ніщо не завадить окупантам запустити ракету на місце будівельних робіт. Тому я, наприклад, важко собі уявляю, коли таке будівництво стане можливим. І в мене є великі сумніви, що це буде у 2024 році. Гадаю, це питання далекої перспективи.

А період, за який вода повернеться після відновлення греблі на ті території, де була, – це років п’ять. Ви маєте розуміти, що перекривати греблю і створювати обміління на нижній течії Дніпра ніхто не буде. Вода набиратиметься у Каховське водосховище поступово.

На вашу думку, як Україна шукатиме фінансування на ці роботи?

Це будуть гроші наших партнерів, отримані або через пільгові кредитні програми, або у вигляді грантів. Це приблизно таке саме питання, як і: “а де брати гроші на відновлення економіки України?”, або “де брати гроші на відбудову знищенного житла, інфраструктури, шкіл, доріг?”.

Ми розуміємо, що будівництво нової ГЕС – це питання років. Як до того часу забезпечити стабільне водопостачання південної частини України та Криму (коли він повернеться додому)?

Водогони будуються. Є резервні водогони. Те що, сільське господарство на Півдні, як мінімум, 2 роки буде стояти мертвим – це точно. Там не буде ні кавунів, ні кабачків, ні помідорів. Нічого там не буде рости без поливу.

Якщо відмовляться відбудовувати ГЕС, то сільського господарства на півдні країни взагалі ніколи не буде. До того ж, страждає там зараз не тільки аграрний сектор. Наприклад, “АрселорМіттал” вже більше ніж на половину скоротив виробництво металопродукції, бо не вистачає технічної води. На Півдні є потужні споживачі води, які використовують її у власному технологічному процесі. Без цього, ми маємо розуміти, що вони теж не будуть працювати.

Ще новини України: Каховське водосховище нічим замінити, на Півдні немає інших джерел водопостачання – експерт про відновлення водойми