Каховське водосховище нічим замінити, на Півдні немає інших джерел водопостачання – експерт про відновлення водойми

Експерт Михайло Яцюк переконаний, що треба відновлювати Каховське водосховище, тому що на Півдні немає інших джерел, які могли б його замінити

Про це розповідає НСН.

Каховське водосховище відігравало ключову роль для півдня України та насамперед для Автономної Республіки Крим. Тому що з шести водосховищ там було зосереджено 40 відсотків ресурсів.

На цьому наголосив у ефірі Українського Радіо директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк.

Фахівець переконаний: на Півдні немає інших джерел, які могли б замінити Каховське водосховище, тому його необхідно відновити. Мова не про ГЕС, а саме про водосховище. На думку Яцюка, його відновлення можливе лише після закінчення бойових дій і триватиме кілька років.

За його словами, великий дефіцит виявився у Кривому Розі, який на 70 відсотків використовував воду з Каховського водосховища, а також у містах на півдні Дніпропетровської області, у населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.

Директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України зазначив, що, враховуючи, що на Півдні України немає інших джерел, які могли б замінити Каховське водосховище, особливо для водоємної галузі, то для підприємців є декілька варіантів: переміщуватись у регіони, де є ресурси (але оскільки Україна маловодна держава, то в ній таких регіонів практично немає); здійснювати заходи з економії ресурсів або зменшення використання ресурсів, щоб мінімально забезпечити економічний цикл виробництва і мінімізувати ризики з втратою водного ресурсу.

Каховське водосховище нічим замінити, на Півдні немає інших джерел водопостачання

Яцюк переконаний, що вирішенням проблеми може бути лише відновлення водосховища.

“Я не говорю зараз про ГЕС, тому що є дуже багато думок щодо того, яка це має бути гідроелектростанція. Але нам потрібно відновити водосховище як гарантоване джерело насамперед для питного водопостачання, коли мова йде про потенціал чотирьох мільйонів жителів. Крім того, це джерело для розвитку сільського господарства, що має потенціал півтора мільйона гектарів зрошення. І це потенціал для галузей промисловості, які зосереджені на цих територіях. Зокрема, для гідроенергетики, атомної енергетики, інших галузей, які б давали можливість економічного зростання нашої держави”, — каже він.

Яцюк припускає, що строки відновлення залежатимуть від того, як швидко закінчаться бойові дії.

“Проте потрібно враховувати, що водосховище в таких обсягах, як було (18 мільярдів метрів кубічних — ред.) так швидко не відновиться. Для цього потрібно декілька років”, — резюмував директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України.

Як відомо, уночі 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

Уряд погодив пропозицію Укргідроенерго щодо реалізації експериментального проєкту з відновлення Каховської ГЕС, розрахованого на два роки. На першому етапі будуть здійснені проєктувальні роботи та будівництво окремих споруд, необхідних для стабільної роботи Дніпровської ГЕС під час подальших відновлювальних робіт на Каховській ГЕС. Другий етап передбачає проєктування та роботи безпосередньо на деокупованій території.

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