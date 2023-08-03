Скільки часу потрібно на повне відновлення Каховського водосховища – Укргідроенерго

Після деокупації, протягом двох років планують спорудити тимчасові греблі та набрати паводкову воду у Каховське водосховище. Стало відомо, скільки часу займе повне відновлення Каховського водосховища

Повне відновлення Каховської ГЕС та інших гідроспоруд займе сім з половиною – вісім років.

Про це розповів Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, передає НСН.

Гендиректор Укргідроенерго зазначив, що на першому етапі, що триватиме два роки, якомога швидше збудують тимчасову гідроспоруду, яка перегородить Каховське водосховище і прийме паводкові води.

«За гарного паводку ми можемо дійти до відмітки 12,5 метра, що вистачить для забезпечення водою трьох областей», – наголосив Ігор Сирота.

Скільки часу потрібно на повне відновлення Каховського водосховища

Гендиректор Укргідроенерго розповів, що після цього будуватимуть тимчасову гідроспоруду і з нижньої сторони Каховської станції, щоб оглянути наслідки руйнування, зібрати докази підриву станції та осушити будівельний майданчик.

На другому етапі замість зруйнованої гідроелектростанції потужністю 340 мегават планується побудувати нову потужністю 520-580 мегават. Це має бути сучасна станція, яка відповідає теперішнім екологічним нормам: використовуватиме трасформатори без масла або з синтетичним маслом, що швидко розчиняється у воді. Потрібно буде передбачити рибоходи.

Будівництво станції триватиме 6 років.

Відновлення зруйнованого 6 червня 2023 року потенціалу Каховської ГЕС та водосховища займе сім з половиною – вісім років.

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