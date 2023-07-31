Спочатку створять тимчасові греблі: як відновлюватимуть Каховське водосховище і ГЕС

Як відновлюватимуть Каховське водосховище і ГЕС, розповів директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає НСН.

Відбудова Каховської гідроелектростанції після її деокупації займе шість років. Нова станція буде сучасною і значно потужнішою за зруйновану. А зараз, упродовж двох років, розробляють експериментальний проєкт відбудови. Про це Сирота розповів в ефірі Радіо Свобода.

Як відновлюватимуть Каховське водосховище

За словами директора Укргідроенерго, головне завдання експериментального проєкту – забезпечити роботу станції ДніпроГЕС. На першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища. Ігор Сирота каже, що після деокупації це допоможе швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища, і за умов паводку можна буде наповнити його водою до необхідного рівня.

Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча би дійти до відмітки 12 з половиною метрів, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції. І потім, другий етап – це демонтаж цієї станції і проектування нової станції. На все це уряд виділив два роки, – сказав Сирота

Якою буде нова Каховська ГЕС

За цей час планують розробити проєкт побудови нової станції. Вона, за словами Ігоря Сироти, буде потужнішою за стару. А її будівництво, за умов деокупації, займе шість років.

Ми втратили 340 МВт. Планується нову станцію побудувати на 520-580 МВт. І, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція, з вимогами до екології. Трансформатори повинні бути без масла, або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється у воді. Це і рибоходи треба буде будувати такі, як є вже на сучасних станціях. Тобто, це вже буде вже проектуватися. Але це все буде вже робитися після деокупації. Термін реалізації самої станції, щоб побудувати потрібно буде ще шість років. Тобто, від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною – вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня, – сказав Сирота

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