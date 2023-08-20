Повністю зруйнована після вибуху – як зараз виглядає Каховська ГЕС, наслідки підриву (відео)

Війська РФ фіксують воєнні злочини своєї окупаційної армії на півдні України. Росіяни показали, зокрема, як зараз виглядає Каховська ГЕС

Кадри показують, що після вибуху ГЕС практично повністю зруйнована. Відео опублікували російські пропагандистські ЗМІ в Telegram.

Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Держава-терорист РФ задокументувала наслідки вибуху Каховської гідроелектростанції з боку тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Внаслідок дій російських терористів гребля ГЕС практично повністю зруйнована.

Також майже нічого не залишилося від машинного залу. Будівля розламалася на дві частини, і одна з них наполовину пішла під воду.

Порівняно вцілілою залишилася частина водозливної греблі з боку правого берега. При цьому пропагандисти показали, що судноплавний шлюз та земляна гребля між будівлею ГЕС та судноплавним шлюзом біля правого берега повністю зруйновані.

Не дивно, що російська пропаганда продовжує цинічно брехати, що Каховську ГЕС нібито підірвали українські війська.

Як зараз виглядає Каховська ГЕС

Як відомо, вранці 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях пішли під воду.

Раніше повідомлялося, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Внаслідок теракту у верхній частині греблі зруйновано 11 прольотів із 28.

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