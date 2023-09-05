Що робити з Каховським водосховищем – в Україні точаться дебати, відновлювати чи ні

Що робити з Каховським водосховищем? В Україні наразі йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення водойми в тому обсязі, в якому вона існувала раніше.

Про це повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба під час брифінгу, передає НСН з посиланням на УНН.

Відновлювати чи ні. Що робити з Каховським водосховищем?

«Що стосується питань, що далі робити з Каховським водосховищем, то дійсно йдуть експертні дебати відновлювати чи не відновлювати», сказав він.

Дмитро Заруба зазначив, що на сьогодні остаточного рішення немає.

«Звичайно є певна частина експертів, які кажуть, що потрібно відновити в тому обсягу, як було, інші кажуть, що це не потрібно. Але велика кількість сільгоспземель не має води і як в наступному році буде пов’язано з продовольчою безпекою – це теж велике питання», розповів Заруба.

Нагадуємо, що уряд погодив експериментальний проект відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

На першому етапі він передбачає:

проектування тимчасових гребель верхнього і нижнього б’єфа Каховського гідровузла, споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла, підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС;

будівництво підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

Під час другого етапу експериментального проекту, який стартує після відновлення Україною контролю над Каховською ГЕС будуть здійснені:

обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструктивів Каховського гідровузла;

розробка проекту будівництва Каховської ГЕС;

будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б’єфа Каховського гідровузла.

Крім того, для розв’язання проблем з водопостачанням чотирьох областей України та Криму, а також повернення маневрових потужностей для регулювання пікових навантажень, в тому числі сонячних і вітрових електростанцій у Херсонській та Миколаївській областях Укргідроенерго спільно з проектним інститутом розробляють проект тимчасових водопідпірних споруд (перемичок) Каховського водосховища у верхньому і нижньому бʼєфах.

А тим часом в мережі з’явилися свіжі супутникові знімки і фото, як виглядає Каховське водосховище на початку вересня.

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