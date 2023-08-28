Замість Каховського водосховища – зелені ріки. Чому екологи проти відновлення ГЕС

Після підриву російськими окупантами ГЕС, оголене дно Каховського водосховища почали засівати – наразі рослинністю вкрито вже 1700 гектарів землі.

Після підриву дамби Каховської ГЕС екологи багато говорили про необхідність засіювання дна водосховища різнотрав’ям, аби попередити його пересихання та подальше розвіювання піску в повітря з усіма шкідливими речовинами.

Саме так і вчинили в Національному природному парку “Кам’янська Січ”, який лежить вздовж території Каховського водосховища. Там прилеглу до парку територію після катастрофи засадили різнотрав’ям, пише Рубрика, передає НСН.

“Всі працівники протягом семи днів виходили в поле та збирали насіння однорічних. Вони швидко проростають і можна спостерігати, що буде на дні на наступний рік. Можливо, це буде інший проект, а можливо, повторимо цей”, розповідав виданню директор нацпарку Сергій Скорик.

Тепер робота природоохоронців дала свої перші результати. Сергій Скорик розказав,що рослинність, яка вкрила дно водосховища — типова для регіону.

Наразі дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами. Крім того, заростають не лише ті ділянки, які були засіяні природоохоронцями. рослинністю вже вкрито 1700 гектарів оголеного дна водосховища!

Такий трав’янистий покрив дозволить вирішити одразу три проблеми: попередити ерозію ґрунтів, зберегти вологу та не дати вітру підіймати небезпечний пил.

Зверніть увагу на “рукав” біля села Новокаїри. Так виглядала частина водосховища, яку співробітники НПП “Кам’янська Січ” засіяли травами 20 червня (перше фото) та 17 серпня 2022 року (друге фото) після того, як рослинність вкрила оголене дно.

Тепер на цих територіях формуються нові екосистеми. Вони можуть стати домівкою для багатьох видів ссавців, птахів та комах, але лише після закінчення бойових дій на території:

“Кожного дня тут вибухи, як ви думаєте, чи будуть тут селитися птахи за таких умов?”, коментує Скорик.

Коли ж бойові дії припиняться, на території знов з’являться птахи, але в разі відновлення ГЕС — ці екосистеми можуть бути знищені. Наразі екологи виступають проти відновлення Каховської ГЕС та наводять багато контр-аргументів для такої “відбудови”.

Основні аргументи проти відновлення ГЕС і водосховища

Для відновлення знадобиться забагато часу та ресурсів

Водозабезпечення та зрошення можливо поновити й без відновлення ГЕС: потрібні насосні станції, мережі невеликих гідротехнічних споруд та системи крапельного поливу

Електроенергію можуть виробляти сонячні станції вздовж Дніпра

Пустелі не буде, якщо ми відновимо “Великий Луг”

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