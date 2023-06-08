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Коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі – розповіли в Укргідроенерго

Журналіст
Коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі – розповіли в Укргідроенерго
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Уряд та спеціалісти вже почали розробляти проект, щоб збудувати перемичку на Каховському водосховищі. Стало відомо, коли почнеться будівництво

Будівництво почнеться відразу після деокупації території.

Про це в ефірі національного телемарафона повідомив гендиректор “Укргідроенерго” Ігор Сирота.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Ми розробляємо попередній проект щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку ми відразу приступимо до побудови перемички”, – розповів він.

Коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі

Коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі – розповіли в Укргідроенерго

Сирота пояснив, що для побудови такої перемички необхідно мінімум 2 місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву і демонтувати станцію, щоб там побудувати нову.

“Нам потрібно буде 2 місяці на верхню перемичку, 2 місяці на нижню перемичку. Ми перекриємо, зупинимо цей потік води, щоб ми почали потихеньку накопичувати Каховське водосховище”, – сказав він.

Сирота пояснив, що за попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. Будівництво нової станції займе приблизно 5 років. Однак це попередні підрахунки.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до того, що низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв.км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше.

Однак росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки забороняють евакуюватися.

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