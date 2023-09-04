5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

56
Тег:
SocКаховське водосховище
56

Як виглядає у вересні колишнє Каховське водосховище – нові супутникові знімки і світлини

Журналіст
Супутникові знімки як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище 333
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

У мережі з’явились нові супутникові знімки і світлини того, як зараз виглядає обміліле Каховське водосховище.

Як передає НСН, знімки з супутника опублікував телеграм-канал МОСТ.ХЕРСОН.

Каховське водосховище. Супутникові знімки, вересень 2023 року

Супутникові знімки як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище 2

Супутникові знімки як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище 3

Супутникові знімки як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище 1

Супутникові знімки як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище

Також нещодавно були опубліковані нові світлини з живописними пейзажами на місці колишньої водойми.

На фото Костянтин Гремляцький продемонстрував, як зараз виглядає дно затоки колишнього Каховського водосховища.

На них видно колишню дорогу, балки та непересохлі джерела.

Дно затоки колишнього Каховського водосховища. Фото

Дно затоки Каховського водосховища 3

Дно затоки Каховського водосховища 2

Дно затоки Каховського водосховища 1

Дно затоки Каховського водосховища

Читайте ще: Ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС завершено: що відомо

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×