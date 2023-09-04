Як виглядає у вересні колишнє Каховське водосховище – нові супутникові знімки і світлини

У мережі з’явились нові супутникові знімки і світлини того, як зараз виглядає обміліле Каховське водосховище.

Як передає НСН, знімки з супутника опублікував телеграм-канал МОСТ.ХЕРСОН.

Каховське водосховище. Супутникові знімки, вересень 2023 року

Також нещодавно були опубліковані нові світлини з живописними пейзажами на місці колишньої водойми.

На фото Костянтин Гремляцький продемонстрував, як зараз виглядає дно затоки колишнього Каховського водосховища.

На них видно колишню дорогу, балки та непересохлі джерела.

Дно затоки колишнього Каховського водосховища. Фото

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