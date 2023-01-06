За 9 років війни росія ніколи не дотримувалася перемир’я – статистика Міноборони

За всі дев’ять років війни росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

6 січня Маляр опублікувала детальну статистику та факти недотримань домовленостей про припинення вогню з боку рф, передає НСН.

“Припинення вогню” під час АТО

Так, заступниця очільника Міноборони нагадала, що всього від 2014 року під час АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню. Про це сторони домовлялися в межах Тристоронньої контактної групи:

від 18:00 05.09.2014 р.

від 00:00 15.02.2015 р.

від 00:00 01.10.2015 р.

від 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир’я);

від 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир’я);

від 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир’я);

від 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир’я);

від 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир’я);

від 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир’я);

від 00:00 05.03.2018 р.

від 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир’я).

“Усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого “всеосяжного весняного перемир’я” 2018-го за 22 дні проголошеної “тиші” ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень”, йдеться в повідомленні Маляр.

“Перемир’я” періоду проведення ООС

Заступниця міністра нагадала, що під час проведення Операції об’єднаних сил Україна з росією ще кілька разів домовлялися про припинення вогню. Проте в результаті країна-агресорка продовжувала порушувати домовленості.

Так, лише 2019 року бойові втрати України на Донбасі становили 97 загиблих.

До початку останнього, липневого перемир’я, 2020 року загинули ще 32 українські військові, ще 220 бійців зазнали поранень.

Після цього черговий “повний і всеосяжний режим припинення вогню” був запроваджений 27 липня 2020 року. Проте російська армія зуміла дотриматися його лише протягом пів години. Вже близько 00:20 окупанти обстріляли підрозділи української 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один ворожий обстріл був зафіксований близько 9:00.

“Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів. Тому тільки виведення військ росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії”, резюмувала заступниця міністра оборони.

Джерело

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