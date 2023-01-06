Як реагують Україна і світ на “перемир’я” від путіна

Російський диктатор путін наказав своїм військам запровадити “різдвяне перемир’я” 6 і 7 січня.

Армія агресора нібито має припинити вогонь з 12:00 ( по москві) 6 січня на 36 годин. До такого ж кроку глава Кремля закликав і Україну. Однак ця пропозиція відразу ж була відкинута українською стороною та розкритикована на Заході.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, передає НСН.

“Перемир’я” від путіна

Учора глава рф путін доручив міністру оборони сергію шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво. Незадовго до цього із пропозицією про тимчасове перемир’я також виступив патріарх РПЦ Кирило. Нібито з огляду на це і було зроблено доручення президента.

Згідно з указом мо рф, перемир’я має бути встановлено з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня “по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО”.

Крім того, путін закликав Україну припинити вогонь на свята, “щоб у людей була можливість відвідати церковні служби”.

“Виходячи з того, що в районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ’я, закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний Святвечір, а також у День Різдва Христового”, заявив він.

Різдво, як прикриття – реакція України

Різка реакція української сторони послідувала відразу після заяв російського керівництва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що пропозиція про “різдвяне перемир’я” є цинічною пасткою та елементом пропаганди. Він зазначив, що Україна не атакує чужу територію та не вбиває цивільне населення, як це робить росія.

“рф має залишити окуповані території – тільки тоді в неї почнеться “тимчасове перемир’я”. Лицемірство залиште собі…”, написав Подоляк.

Крім того, за словами Подоляка, росія хоче показати нібито “гуманістичні підходи у війні” і спробувати переконати європейців у тому, щоб вони почали тиснути на Україну.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна не вестиме жодних переговорів з росією про “різдвяне перемир’я”. Держава-агресор має залишити територію нашої країни. Він також підкреслив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне.

Увечері 5 січня у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський зробив заяву, що кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі та підібратися ближче до позицій ЗСУ.

Глава держави нагадав, що саме Україна запропонувала розпочати виконання формули миру з виведення окупаційних військ з нашої країни на Різдво, але рф тоді відкинула його.

“Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат”, додав Зеленський.

В Україні попереджають про можливі провокації на Різдво

Російські війська можуть використати оголошене припинення вогню для провокацій у церквах. Ще одним варіантом, навіщо агресорові знадобилося перемир’я, може бути відволікання уваги від окупованої Макіївки, де 1 січня загинули сотні мобілізованих.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко не виключає підготовку до провокацій у Києво-Печерській Лаврі на Різдво.

Також, за його словами, запит путіна про “перемир’я” – це спроба всередині росії перебити картинку з Макіївкою, яка почала виходити з-під контролю.

“Справа в тому, що традиційна тактика росіян: після гучних поразок засипати ефір тисячами нікчемних переговорів спрацювала. Більше того, мають бути озвучені імена винних і вже зараз ясно, що це будуть стрілочники замість генералів”, пояснив Денисенко.

У Мінреінтеграції України попереджають про можливі терористичні акти у храмах на окупованих територіях у період святкування Різдва.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала громадян бути обережними і по можливості утриматися від відвідування місць з великим скупченням людей на свята.

Що говорять на Заході

Президент США Джо Байден скептично поставився до заяви путіна про припинення вогню і назвав його “спробою знайти кисень”.

“Я неохоче реагую на все, що каже путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень”, зазначив Байден.

У свою чергу в держдепартаменті США вважають оголошене російським диктатором путіним “різдвяне перемир’я” цинічним з огляду на минулі атаки на Україну в день Нового року.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс наголосив, що США “мало вірять” у наміри диктатора. У Вашингтоні висловили думку, що “перемир’я” є тимчасовою паузою перед повторним наступом рф.

Міністр іноземних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тож Німеччина продовжить підтримувати Україну.

“Якби путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви”, підкреслила Анналена Бербок.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав би будь-яке припинення вогню в Україні під час православного Різдва.

При цьому в офіційному представництві ООН наголошують, що жодне тимчасове перемир’я не замінить справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

В Інституті вивчення війни ISW вважають, що заява про “перемир’я” путіна є інформаційною операцією, спрямованою на заподіяння шкоди репутації України.

Зазначимо, під час підготовки матеріалу, по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Джерело: РБК-Україна