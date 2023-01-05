Путін доручив 6 і 7 січня ввести “режим припинення вогню” на фронті

Путін доручив шойгу ввести 6 і 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії бойового зіткнення в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ, передає НСН.

Таке «різдвяне перемир’я» росія хоче ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня (по московському часу). По Києву це з 11:00 6 січня до 23:00 7 січня.

Крім того, путін закликав Київ також ввести режим тиші й «дати можливість вірянам відвідати служби на Святвечір та на саме Різдво».

Перед тим московський патріарх кирило закликав припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб «православні люди могли відвідати богослужіння на Святвечір і в день Різдва Христового».

Натомість в Офісі президента України назвали цю пропозицію кирила «цинічною пасткою й елементом пропаганди».

«РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про “різдвяне перемир’я” – цинічна пастка й елемент пропаганди», написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Більше того, у Збройних силах України попередили, що саме на Різдво війська рф можуть влаштувати нову масовану ракетну атаку.