Росія готує новий масований удар по Україні – Гуменюк

Російські війська можуть готуватиновий масований удар по Україні. Коли це може статися розповіла Наталія Гуменюк

Окупанти можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні. Але найближчі 2-3 доби удари поки не загрожують.

Про це повідомила на начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує НСН

За її словами, шторм в Чорному морі триває, а це говорить про те, що ворогу важко утримувати велике корабельне угрупування, тому зараз там 5 одиниць.

“Вони без ракетоносіїв, оскільки всі вони перебувають у пунктах базування і там триває якийсь процес. Можливо, нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого Різдва, ми усвідомлюємо можливість і імовірну підготовку до цих “скреп” чергових. Але це досить не скоро буде, тобто ще 2-3 доби нам ракетна небезпека така критична з моря не загрожує”, – розповіла Гуменюк.

Втім вона попередила, що ворогом може бути застосована атака іранськими “Шахедами” і саме в нічний час росіяни можуть їх використовувати.

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