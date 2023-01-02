Атака на Україну дронами в ніч на 2 січня: «Шахеди» летіли на Київ, Дніпро, Миколаїв

В ніч на 2 січня ворогом була здійснена атака на Україну дронами Багато ворожих «пташок» вдалося збити, але є і влучання, передає НСН.

У ніч з 1 на 2 січня окупанти завдали масованого удару іранськими дронами «Shahed-131/136».

Внаслідок бойової роботи ППО Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, 39 ударних БПЛА було знищено.

До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні нашими західними партнерами.

Крім того, захисники неба знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59.

Київщина

Внаслідок атаки іранських дронів Shahed у ніч на понеділок, 2 січня, у Києві були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, у Києві діють аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об’єкти теплопостачання.

Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі, додав Кличко.

Сили ППО збили близько 22 БПЛА на Київщині. Уламки одного з дронів пошкодили балкони багатоповерхівки у Деснянському районі столиці.

Рятувальники негайно розпочали пошуки ймовірних потерпілих. В одній із квартир на 8-му поверсі знаходився 19-річний хлопець із порізом стопи, якому бійці допомогли дістатися карети швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровщиною були збиті 3 «Шахеди» та одна високоточна ракета Х-59МК2, яка летіла в об’єкт критичної енергетичної інфрастуктури.

У Верхівцевській ТГ Кам‘янського району стався вибух. Почалася пожежа на території приватного підприємства. Рятівники успішно її ліквідували. Обійшлося без жертв. На місці пожежі знайшли уламки БПЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Миколаївщина

Під час нічної дронової атаки, на Миколаївщині сили та засоби ППО повітряного командування “Південь” знищили 6 “Shahed-136”, ще 1 був ліквідований підрозділом Нацгвардії, – повідомляє мер Миколаєва Сенкевич.

Атака на Україну дронами: відео

Вночі у Києві лунали вибухи

Так збивали дрони над столицею

Атака дронами на Київ 14 грудня: тривога тривала 3 години — що відомо