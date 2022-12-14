Атака дронами на Київ 14 грудня: тривога тривала 3 години – що відомо

Армією рф була здійснена атака дронами на Київ 14 грудня рано-вранці. Повітряна тривога у столиці і області тривала три години, передає НСН.

Сили Протиповітряної оборони та Радіоелектронної боротьби знищили у небі над Києвом та областю 13 дронів-камікадзе. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Атака дронами на Київ: уламки збитих безпілотників

Тривога розпочалась о 5:55 та закінчилася о 9:07. Небезпека тривала 3 години 12 хвилин — за цей час уламки дронів пошкодили дві адмінбудівлі і приватні будинки у Шевченківському районі столиці, а також приватний будинок у місті Вишневе.

«Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці)», – розповів начальник адміністрації Сергій Попко.

Інформація про постраждалих людей поки не надходила.

У Повітряних силах повідомляють, що 14 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Ударні БпЛА летіли із напрямку східного узбережжя Азовського моря.