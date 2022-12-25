Чому російські війська кожного дня жорстко обстрілюють Херсон – Гуменюк

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, чому загарбники кожного дня обстрілюють Херсон

Окупаційні війська ненавидять всіх, хто живе краще за них і через це тероризують наших громадян, тому обстріли Херсона кожного дня загарбниками не є їх помстою.

Про це пише Рубрика, посилаючись на заяву начальниці Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН

Наталя Гуменюк розповіла, чому окупанти жорстко обстрілюють Херсон

Журналіст запитав у неї, чи можна вважати вчорашній обстріл Херсона помстою росіян за ті чи інші дії українських захисників. Гуменюк відповіла, що це не так.

“Я взагалі не вважаю, що кожний обстріл (окупантів – ред.) є помстою. Це розвиток війни і військові дії, які ворог нам, скажімо, “запропонував” ще з 24 лютого з початку повномасштабного вторгнення. Говорити, що вони конкретно помстилися за влучання по пункту управління, вони не настільки цінують своїх, щоб гатити по наших. Вони просто ненавидять всіх тих, хто живе краще за них”, – пояснює Гуменюк.

Зі слів начальниці прес-центру, в такий спосіб російські загарбники намагаються довести своєму “цареві”, що вони нібито на щось здатні.

“Це прояв їх безсилля, тому що не можуть вони зробити те, чого від них жадає їх “вождь”, – підсумувала Гуменюк.

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