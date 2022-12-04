Коли Росія може завдати новий масований удар по Україні – розповіла Наталя Гуменюк

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, коли Росія може завдати новий масований удар по Україні, передає NNS.

Починаючи з 10 жовтня Росія нанесла декілька масованих ракетних ударів по Україні. Зараз країна агресор готує новий удар по українській енергетичній системі. Він може статися у будь-який день.

«Цілком імовірно, що вони готують (зброю – авт.) і цілком імовірно, що вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку», розповіла Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що чекати чергову ракетну атаку у певні дні тижня не варто.

Коли Росія може завдати новий масований удар по Україні

«Не обов’язково прив’язувати до понеділка, вівторка, середи чи чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також проявляє певну активність за якою ми стежимо і повідомляємо. Тож це (ракетний удар – авт.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ані день, ні ніч не мають значення, їх задача – терор», додала Гуменюк.

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