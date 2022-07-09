Газопостачальна компанія Нафтогаз звернулася до нових клієнтів – мешканців Черкаської, Тернопільської областей, м. Києва, Лубнів, Мелітополя та Умані.
Як зазначили у пресслужбі постачальника газу, йдеться про платіжки за газ, спожитий у травні, передає NNS.
“Номер особового рахунку та платіжки за спожитий газ у травні для цих клієнтів вже доступні. Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично. Ціна єдина – 7,96 грн./куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)”,йдеться у повідомленні.
У Нафтогазі зазначили, що клієнти можуть уточнити свій номер особового рахунку декількома шляхами – через сайт gas.ua у розділі “Дізнатися номер рахунку”, у чатах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.
Крім того, уточнити номер рахунку можна і за телефонами кол-центру компанії:
- +38 066 300 2 888;
- +38 098 300 2 888;
- +38 093 300 2 888.
Також кількома шляхами можна отримати і рахунки за газ:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чаті або контакт-центрі);
- у чаті GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
- Укрпоштою після 20 числа поточного місяця лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.
У Нафтогазі також наголосили, що радять клієнтам використовувати онлайн послуги, адже це дозволяє українцям перебувати у безпеці.
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