Газопостачальна компанія Нафтогаз звернулася до нових клієнтів – мешканців Черкаської, Тернопільської областей, м. Києва, Лубнів, Мелітополя та Умані.

Як зазначили у пресслужбі постачальника газу, йдеться про платіжки за газ, спожитий у травні, передає NNS.

“Номер особового рахунку та платіжки за спожитий газ у травні для цих клієнтів вже доступні. Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично. Ціна єдина – 7,96 грн./куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)”, йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що клієнти можуть уточнити свій номер особового рахунку декількома шляхами – через сайт gas.ua у розділі “Дізнатися номер рахунку”, у чатах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

Крім того, уточнити номер рахунку можна і за телефонами кол-центру компанії:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Також кількома шляхами можна отримати і рахунки за газ:

в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чаті або контакт-центрі);

у чаті GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

Укрпоштою після 20 числа поточного місяця лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

У Нафтогазі також наголосили, що радять клієнтам використовувати онлайн послуги, адже це дозволяє українцям перебувати у безпеці.

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