Пасажирам і водіям обмежили використання музики у громадському транспорті

Кабінет міністрів України запровадив обмеження щодо використання музики у громадському транспорті для пасажирів та водіїв.

Які обмеження діятимуть

Відтепер в автобусах не можна слухати музику без навушників, повідомили у вівторок, 9 травня, у пресслужбі Міністерства розвитку громад, передає НСН.

Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв.

Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

Нагадаємо, з 7 жовтня набув чинності закон, за яким у пасажирському транспорті заборонено вмикати музику чи звук фільмів, – як водіям, так і пасажирам.

Відповідно до норм цього закону, водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено “відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку”.

Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів.

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