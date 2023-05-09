У Львові 18-річну дівчину судили за секс на зупинці

18-річну львів’янку судили за секс на зупинці громадського транспорту. Водночас її партнер на лаві підсудних не опинився.

Франківський районний суд Львова розглянув справу про дрібне хуліганство. Так, у лютому дівчина зайнялася сексом із хлопцем на зупинці громадського транспорту. Її притягнули до відповідальності, водночас чоловіка, згідно з матеріалами справи, – ні.

Про це йдеться в постанові суду, яку оприлюднили у квітні, передає НСН.

Як йдеться у судовому рішенні, подія сталася 25 лютого 2023 року о 22:18.

«Громадянка на зупинці громадського транспорту вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок», йдеться в матеріалах справи.

На думку суду, львів’янка порушила громадський порядок, що стало «проявом безсоромності та грубої непристойності».

Львів’янка на судовому засіданні вину визнала. Суд теж її визнав винною за ст. 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Суддя Юрій Ванівський урахував вік дівчини та обмежився усним зауваженням, а справу проти неї закрив.

Як зазначає Zaxid.net, рік тому цю дівчину вже судили за розпиття пива на спортивному майданчику. Тоді суд теж обмежився усним попередженням.

Раніше ми повідомляли, що суд у Луцьку засудив адміна Телеграм-каналу «Де роздають повістки» до п’яти років з випробувальним терміном.

Луцький Телеграм-канал спеціалізувався на розміщенні інформації про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що, за даними слідства, дозволяло призовникам уникати виконання військового обов’язку.

Адміністратору Telegram-каналу швидко закрили доступ до мережі, після чого правоохоронні органи провели обшук у його будинку та висунули звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

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