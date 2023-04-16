В Україні до 5 років з випробувальним терміном засудили адміна Телеграм-каналу «Де роздають повістки». Суд пройшов у Луцьку, передає НСН, посилаючись на місцевий телеканал АВЕРС.

Саме так було оцінено діяльність адміністратора Telegram-каналу “Де роздають повістки”, який повідомляв користувачам локацію співробітників ТЦК.

Луцький Телеграм-канал спеціалізувався на розміщенні інформації про час та місце вручення повісток працівниками Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що, за даними слідства, дозволяло призовникам уникати виконання військового обов’язку.

Адміністратору Telegram-каналу швидко закрили доступ до мережі, після чого правоохоронні органи провели обшук у його будинку та висунули звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Протягом місяця йому було оголошено вирок. Чоловіка засудили до 5 років із випробувальним терміном.

В Україні до 5 років засудили адміна Телеграм-каналу «Де роздають повістки»: відео

“Засудили адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв, де в Луцьку роздають повістки. Інтернет-ресурс виявили в березні. Вів його молодий лучанин. Молодику інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройних сил України”, – ідеться в репортажі журналістів ТРК “Аверс”.

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