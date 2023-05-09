В Україні почали економити гроші на держслужбовцях, їм масово урізають зарплати, на тлі чого вони звільняються з роботи.

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання “Економічна правда”.

Уже другий рік Україна живе в умовах тотального браку коштів. Попри безпрецедентні обсяги міжнародної допомоги, уряду доводиться вдаватися до непопулярних заходів, аби економити доходи та фінансувати видатки, передусім оборонні.

За інформацією ЕП, у 2023 році витрати на фонди оплати праці у різних міністерствах скоротяться від 8% до 23%. Чиновникам не виплачуватимуть майже всі надбавки, тобто вони отримуватимуть лише “голі” зарплати.

Зазначається, що скорочення витрат на оплату праці чиновників викликало певну напругу між Мінфіном, який формує бюджет, та іншими міністерствами.

У самому Мінфіні ситуація з виплатами працівникам теж змінюється: витрати на фонд оплати праці у відомстві у 2023 році планують скоротити на 10% — до 425,47 млн грн.

Витрати для Мінекономіки зменшать на 8% порівняно з 2022 роком до 431,3 млн грн, МЗС – на 10% до 275,6 млн грн, МОЗ – на 23% до 115,6 млн грн, Мінцифри – на 9% до 173,7 млн грн.

Попри те, що у 2022 році ситуація з міжнародним фінансуванням була дещо гіршою, ніж цьогоріч, у бюджеті є дефіцит коштів навіть для фінансування військових витрат.

“Міністерства можуть або скорочувати штат, або посади фахівців з питань реформ, або не виплачувати премії. Вони вдаються до всіх трьох опцій одночасно”, розповів журналістам співрозмовник в уряді.

Скорочення виплат призводить до звільнень у міністерствах.

Так, за даними Національного агентства з державної служби, з січня по березень 2023 року роботу в центральних органах виконавчої влади, судах та місцевих адміністраціях залишили майже 10,5 тис. працівників.

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