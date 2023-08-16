«Морський малюк» атакує Кримський міст – CNN показав ексклюзивні кадри (відео)

Експериментальний безпілотник «Морський малюк» атакував Кримський міст 17 липня. Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри з місця події.

На них чудово видно, як новий морський дрон атакує ворожий об’єкт, інформує НСН.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву «Морський малюк» (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після повномасштабного вторгнення Росії.

Журналісти зазначають, що СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію.

«Надводні дрони– це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, БДК «Оленегорский Горняк» та танкер SIG», сказав голова СБУ.

Служба безпеки надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив близько 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела також надали телеканалу два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару дрона по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через п’ять хвилин – ще один удар по залізничній ділянці.

«Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів», сказав Василь Малюк.

Очільник СБУ також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

«На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, – сказав він в інтерв’ю CNN. – Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов’язково скоро настане».

«Морський малюк» атакує Кримський міст у липні 2023 року. Відео

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