Маємо бути чесними: війна не закінчиться «до кінця року» чи «наступної весни» – Верещук

Скільки ще триватиме війна? Ірина Верещук, віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зазначила, що шлях до перемоги у війні буде довгим та важким, тож українцям слід налаштуватися на тривалу боротьбу, передає НСН.

Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. «2-3 тижні», «до кінця року», «наступної весни» – все це неправда, пише Верещук.

Вона зазначила, що всі мають налаштуватись на тривалу боротьбу – і громадяни, і влада.

Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо, вважає Ірина Верещук.

Вона також додала, що кожен має робити на своєму місці для перемоги:

Налаштовуємось на марафон, а не на спринт, на бій з дванадцяти раундів, а не з трьох. Беремося тільки за реалістичні речі, не витрачаємо ресурси та час на те, що «не злітає». Тримаємо фокус на головних речах, ігноруємо решту. Маємо звикнути жорстко тримати пріоритети та не розпорошуватись. Корупція – держзрада. Якщо не жорстко, то не спрацює. Політиканство та горлопанство – мораторій. Чвари – після війни.

Верещук також закликала робити максимум і підтримувати одне одного:

Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це теж важливо. Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми, зрештою, переможемо.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що той, хто не б’ється на передовій, має допомагати військовим.

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