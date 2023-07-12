Мобілізація в Україні – які фахівці зараз найбільше потрібні в ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні триває через широкомасштабне вторгнення Росії, чоловіки віком від 18 до 60 продовжують отримувати повістки і поповнювати лави ЗСУ.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко в інтерв’ю Leopolis.news розповів, які фахівці потрібні армії зараз, передає НСН.

Які фахівці зараз найбільше потрібні в ЗСУ

Він зазначив, що зараз є потреба у всіх військових спеціальностях – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку і в залежності від фаху, людей скеровують до відповідних навчальних центрів.

Також Тіщенко розповів, яка ситуація з мобілізацією зараз та чому повістки часто роздають на вулицях.

За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ТЦК має виконати.

«Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії. Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. А це точно повне право на відстрочку», підкреслив він.

Раніше ми надавили перелік документів, які під час дії воєнного стану повинен мати кожен українець для можливості ідентифікувати його особу.

Документи, які мають бути в наявності

Під час воєнного стану кожен громадянин незалежно від віку та статі повинен мати при собі документ, за яким можна ідентифікувати його особу. Це може бути паспорт, студентський квиток, водійські права чи єДокумент, сформований у застосунку «Дія».

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ. Разом із тим перевіряти документи можуть не лише в цивільних, а й у військовослужбовців.

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