Які документи потрібно мати з собою під час воєнного стану – перелік

Під час воєнного стану кожен українець повинен мати з собою документи, за якими можна ідентифікувати його особу. Які документи повинні бути в наявності

Що саме потрібно мати з собою, розповів керівник Львівського обласного ТЦК СП Олександр Тіщенко в інтерв’ю виданню Leopolis.News, передає НСН.

Які документи потрібно мати з собою

Під час воєнного стану кожен громадянин незалежно від віку та статі повинен мати при собі документ, за яким можна ідентифікувати його особу. Це може бути паспорт, студентський квиток, водійські права чи єДокумент, сформований у застосунку “Дія.”

Крім того, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати при собі військово-обліковий документ.

Разом із тим перевіряти документи можуть не лише в цивільних, а й у військовослужбовців, розповідає Тіщенко.

“Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи”, – каже він

Які документи потрібно мати з собою під час воєнного стану

Що потрібно брати із собою у військкомат

Після отримання повістки чоловік призовного віку повинен на призначену годину та день з’явитись у ТЦК та СП із такими документами:

паспорт

ідентифікаційний код

військово-обліковий документ

медичні документи

посвідчення водія

інформацію про освіту

документи про склад сім’ї, наявність дітей або догляд за особами з інвалідністю

З набором цих документів потрібно з’явитися до районного центру комплектування та звернутися до чергового. Той залежно від звання відправить до відповідного кабінету мобілізаційного відділу.

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