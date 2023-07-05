Які дивні речі пасажири забували в поїздах Укрзалізниці за останні півроку

В Укрзалізниці розповіли, які дивні речі пасажири забували в поїздах за перше півріччя 2023 року.

Про це НСН пише з посиланням на Телеграм-канал УЗ.

Працівники УЗ знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки.

За перші 6 місяців цього року пасажири 4 тис. 880 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі, зазначили в компанії.

Які дивні речі пасажири забували в поїздах Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли, що найекзотичніші випадки, які траплялися за цей час це забуті:

номерні знаки для автомобіля,

церковна шапка,

дитячий горщик,

медичний корсет,

кінна амуніція,

капи для зубів,

апарат для вирощування насіння,

чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню.

Але найчастіше пасажири забувають у поїздах більш звичайні речі – це гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, та ключі.

Що робити, коли забули речі у вагоні

В УЗ наголосили, що у випадку, якщо людина загубила в поїзді дуже важливу річ, то необхідно описати її за формою або звернутися до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.

Крім того, можна залишити повідомлення через форму зворотного зв’язку в застосунку, та написати компанії у месенджерах та соціальних мережах – Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Також ми розповідали про те, в які дні тижня краще купити квиток на потяг, щоб не переплачувати

Ще новини України: Укрзалізниця закриє близько 70 станцій – про які станції йдеться