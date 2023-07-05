Які дивні речі пасажири забували в поїздах Укрзалізниці за останні півроку

В Укрзалізниці розповіли, які дивні речі пасажири забували в поїздах за перше півріччя 2023 року.
Про це НСН пише з посиланням на Телеграм-канал УЗ.
Працівники УЗ знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки.
За перші 6 місяців цього року пасажири 4 тис. 880 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі, зазначили в компанії.
Які дивні речі пасажири забували в поїздах Укрзалізниці
В Укрзалізниці розповіли, що найекзотичніші випадки, які траплялися за цей час це забуті:
- номерні знаки для автомобіля,
- церковна шапка,
- дитячий горщик,
- медичний корсет,
- кінна амуніція,
- капи для зубів,
- апарат для вирощування насіння,
- чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню.
Але найчастіше пасажири забувають у поїздах більш звичайні речі – це гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, та ключі.
Що робити, коли забули речі у вагоні
В УЗ наголосили, що у випадку, якщо людина загубила в поїзді дуже важливу річ, то необхідно описати її за формою або звернутися до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.
Крім того, можна залишити повідомлення через форму зворотного зв’язку в застосунку, та написати компанії у месенджерах та соціальних мережах – Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.
Також ми розповідали про те, в які дні тижня краще купити квиток на потяг, щоб не переплачувати
Ще новини України: Укрзалізниця закриє близько 70 станцій – про які станції йдеться