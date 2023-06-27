Укрзалізниця закриє близько 70 станцій – про які станції йдеться

Укрзалізниця закриє частину залізничних станцій. В цілому буде закрито близько 5% станцій.

Про це в інтерв’ю Rail.insider заявив член правління В’ячеслав Єрьомін, передає НСН.

Укрзалізниця закриє близько 5% залізничних станцій

Він зазначив, що закриття торкнеться станцій, які не працюють понад п’ять років. Замість частини станцій планується побудувати вантажні хаби.

“У нас є чітке розуміння закриття взагалі непрацюючих станцій. Плануємо це робити. Наголошую, йдеться не про малодіяльні, а про ті ділянки, які не використовувалися п’ять і більше років. Однак є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і знизили до 0,25%, однак такі витрати є”, повідомив Єрьомін.

За словами Єрьоміна, станції та дільниці, що не використовуються декілька років, становлять близько 5% від усієї мережі Укрзалізниці.

Також Єрьомін зазначив, щодо малодіяльних станцій, то там по кожній з таких дільниць планують знаходити окремі рішення, що передуватиме кропіткий аналіз.

“Нам не потрібна одна станція, на яку приїде один вагон. Ми створимо хаб, де буде 100 вагонів, а автомобілі зроблять першу та останню милю, довезуть до всіх точок вантаж. Не потрібно буде багато станцій, оскільки буде розумне логістичне рішення”, сказав він.

Згідно зі статистикою, в структурі УЗ 1402 залізничних станцій, йдеться про закриття близько 70 з них.

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