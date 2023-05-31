Укрзалізниця запустить новий потяг у Польщу – подробиці

Укрзалізниця запустить новий потяг у Польщу. Якщо польська сторона схвалить заїзд, то це дозволить збільшити пасажиропотік між двома країнами

“Укрзалізниця” (УЗ) планує вже найближчим часом запустити стандартний поїзд за маршрутом Київ – Варшава замість вузьких вагонів. Це дозволить у 2-3 рази збільшити кількість місць для пасажирів. Тестовий склад вирушив у рейс 31 травня.

Про це розповідає НСН, з посиланням на Obozrevatel.

В УЗ зазначили, що “Київ – Варшава” залишається найдефіцитнішим напрямком з початку війни, на який вічно не вистачає квитків. Кількість запитів від пасажирів у 10 разів перевищує пропозицію місць. Справа в тому, що польські залізничники пропускають за цим маршрутом лише спеціальні вагони більш вузького габариту RIC, що мають тримісні купе. Таких вагонів в Україні не багато, тому за раз перевізник може перевозити обмежену кількість пасажирів.

У новому тестовому рейсі було запущено стандартні вагони Укрзалізниці з габаритами 1-ВМ. Саме про використання цих вагонів тривалий час велися переговори між Укрзалізницею та польським регулятором UTK (Urząd Transportu Kolejowego).

Укрзалізниця запустить новий потяг у Польщу

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко зазначив, що було проведено всі необхідні випробування під час яких стандартні вагони безперешкодно долали відстань від Києва до Варшави та назад.

“Сподіваюся, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями”, – заявив представник Укрзалізниці.

Хто та як може купити квитки на поїзд Киев-Варшава

Купити квитки на цей міжнародний потяг можна тільки через мобільний додаток “Укрзалізниці”.

Відповідно до вимог, купівля квитків доступна за 20 днів до дати рейсу. Квитки надходять у продаж щоранку о 8:00. Усі квитки суворо іменні, і проїхати ними можуть лише пасажири, чиє ім’я вказано у квитку. Всього з одного облікового запису можна купити за раз не більше 4 квитків.

Укрзалізниця ретельно відстежує усі підозрілі бронювання. У разі нестандартної активності облікового запису купівля квитків на потяг “Київ – Варшава” блокується.

Ще новини України: “Укрзалізниця” запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня – деталі