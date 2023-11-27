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Тег:
Економіка

Як зміняться ціни на фрукти через блокаду кордонів

Журналіст
Як зміняться ціни на фрукти через блокаду кордонів
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Як зміняться ціни на фрукти? Скільки коштуватимуть банани, мандарини і апельсини та до чого тут блокада кордонів?

Екзотичні фрукти в Україні зросли в ціні, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Чому так відбувається розказала керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” у Львові Тетяна Попович, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чому змінились ціни на фрукти

Річ у тому, що блокада кордонів суттєво вплинула на сектор імпортованих екзотичних фруктів. Вартість доставки через заблоковані кордони зросла в 2 – 2,5 рази, відповідно ціни сьогодні відчутно більші.

“Для прикладу вартість одного манго сьогодні становить 180-300 грн і є вищою на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року”, сказала Попович.

Ціни на цитрусові

Як зміняться ціни на фрукти через блокаду кордонів2

Якщо мандарини зараз входять в сезон та не мають непередбачуваних цінових коливань, то у випадку із грейпфрутами та апельсинами зараз відбувається перехідний період, коли закінчується сезон Африканської продукції, а Туреччина та Іспанія на ринок ще не надійшли, тому тут трохи зросла ціна.

“Станом на сьогодні грейпфрут вартує 65-75 грн за кг та ціна на 12% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року, а апельсин коштує 58-70 грн за кг та є дорожчим на 10%, ніж в кінці листопада 2022”, розповіла експерт.

За словами Тетяни, вже з кінця грудня, коли на ринок увійдуть турецькі та іспанські апельсини та грейпфрути ситуація стабілізується, а ціни знизяться, це звична історія для цих фруктів.

Щодо ананасів, то вони зараз ввійшли в сезон, пропозиція є достатньою, аномальних стрибків у цінах не зафіксовано. Гуртова вартість ящика ананасів сьогодні є лише на 9% вищою, ніж минулого року, враховуючи курс інфляції, це прийнятна маржа.

Раніше ми також писали про підвищення цін, чия продукція вже здорожчала.

Читайте ще: В Україну з Єгипту завезли отруйні мандарини: що відомо

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