В Україну з Єгипту завезли отруйні мандарини: що відомо

На прилавки українських магазинів могли потрапити небезпечні для здоров’я мандарини. Цитрусові завезли до нашої країни з Єгипту. Про це повідомляється на сайті системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF), передає НСН.

В Україну з Єгипту завезли отруйні мандарини

Небезпечні для здоров’я людей єгипетські мандарини потрапили в Україну та Грецію. Саме греки виявили, що вміст пестициду диметоат у цитрусових перевищує допустиму норму у 33 рази.

Зауважимо, що у Греції ці мандарини не допустили до продажу в магазинах, супермаркетах і на ринках.

Чи встигли фрукти потрапити на прилавки українських маркетів – не відомо.

Додамо, що станом на 14:30 вівторка, 21 листопада, реакції від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не було.

Чим небезпечний диметоат

Диметоат – це органофосфатний інсектицид, який використовується для боротьби з шкідниками в сільському господарстві та інших галузях.

При потраплянні його до організму через рот, пори шкіри або при вдиханні, у людини можуть виникнути діарея, нудота, пітливість, розмитість зору, утруднене дихання.

Якщо організм піддається регулярному впливу диметоату, то у людини можуть спостерігатися дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.

Деякі дослідження показують, що диметоат може мати й карциногенний потенціал, тобто збільшує ризик розвитку ракових захворювань.

Якщо у вас є підозра на отруєння диметоатом, рекомендується звертатися до лікарів.

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