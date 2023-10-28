Чому лікувати застуду антибіотиками небезпечно – МОЗ

Лікувати застуду антибіотиками небезпечно. Фахівці вважають, що організм людини може самотужки справитися з застудами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України, передає НСН.

Чому лікувати застуду антибіотиками небезпечно

Застуда – це загальновживана назва гострих респіраторних захворювань, викликаних різноманітними вірусами. Симптомами застуди є біль у горлі, кашель та закладеність носа.

Найнебезпечнішими видами застуди є грип та коронавірус. МОЗ зазначає, що найнадійніший захист від них – це вакцина. Фахівці підкреслюють, що вакцин проти решти вірусів не існує, так само як і ліків.

“Не допомагають проти застуд і антибіотики. Антибіотики руйнують клітинні стінки бактерій або блокують їхню здатність розмножуватися. Віруси – неклітинні організми, і в антибіотиків немає жодних механізмів впливу на них”, – пояснюють у МОЗ.

Зазначається, що антибіотики можуть нашкодити ослабленому організму, бо вони вбивають корисну мікрофлору, яка допомагає підтримувати імунітет. Також антибіотики можуть мати побічні ефекти: нудота, запаморочення, молочниця та інші грибкові інфекції, а також “смертельна діарея”, викликана бактерією клостридією.

У МОЗ додають, що безконтрольний прийом антибіотиків призводить до того, що деякі бактерії набувають стійкості до них.

Як пояснюють фахівці, організм людини зазвичай справляється з застудами самотужки.

“Треба тільки дати йому час, достатньо сну й відпочинку та пити більше води. Лікар може призначити препарати, які допоможуть прибрати закладеність носа, заспокоїти біль у горлі та кашель, щоб ви пережили цей неприємний період із більшим комфортом”, – йдеться у повідомленні.

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