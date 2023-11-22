Підвищення цін на важливий продукт: чия продукція вже здорожчала

В супермаркетах підвищать ціни на важливий продукт. За словами наукової співробітниці Інституту аграрної економіки Світлани Пашко, факторів для здорожчання декілька, передає НСН.

Підвищення цін на важливий продукт

В Україні очікується зростання вартості яєць. Основною причиною є підвищення відпускних цін виробниками. При цьому продукція, наприклад, марки “Ясенсвіт”, вже почала дорожчати.

“Керівники птахофабрик піднімають оптово-відпускні ціни, щоб компенсувати свої збитки у весняно-літній період. Це призводить до збільшення споживчих цін. А витрати на упаковку, брендові марки, рекламу виробника та торгові надбавки сприяють збільшенню роздрібної ціни курячих яєць у торговельній мережі”, – розповіла Пашко.

Скільки яйця коштують зараз

Поки що ж однозначного підвищення вартості яєць немає. Так, за даними “Мінфіну”, продукція марки “Ясенсвіт” дійсно здорожчала: 22 листопада в торгових мережах її продають в середньому по 55,76 грн/десяток, що майже на 2 грн вище за середню ціну жовтня

Загалом же ці яйця в супермаркетах коштують 54,5-57,9 грн/десяток. Так:

в Auchan їх продають по 54,5 грн;

у Novus – 54,89 грн;

у Megamarket – 57,9 грн.

А ось яйця “Квочка” здешевшали. Нині їх продають в середньому по 53,75 грн/десяток, що на 2 грн нижче за середню ціну жовтня. Зокрема:

Auchan – 54,5 грн;

Novus – 52,99 грн.

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