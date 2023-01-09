Як зареєструвати новонародженого українця за кордоном – Мінреінтеграції

Якщо жінка народила за кордом, куди їй звертатися, щоб зареєструвати новонародженого українця.

У Мінреінтеграції пояснили, що за кордоном державну реєстрацію народження дитини проводять дипломатичні представництва та консульські установи України, інформує НСН.

Як зареєструвати новонародженого

Для цього потрібні наступні дії:

Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків. У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами. Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Які документи потрібно пред’явити консулу

Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах. Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків). Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

Протягом якого строку слід подати заяву про реєстрацію

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.

Важливо! Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

Джерело

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