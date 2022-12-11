Як доглядати за немовлям, коли відключили воду – поради МОЗ

МОЗ опублікувало рекомендації про те, як доглядати за немовлям в умовах міста, якщо відключили воду.

Зокрема, закликають завчасно запастися водою, дитячими вологими серветками, ватою чи ватними дисками та дізнатися, де розташовані найближчий колодязь або бювет.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає НСН.

Як доглядати за немовлям

Дітям до двох тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки та пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37 градусів Цельсія) без мила. Але не обовʼязково робити це щоденно, адже сальні залози малюків малоактивні й дитина ще не пересувається самостійно.

Можна так само протерти немовля вологою ваткою. Замість води можна використовувати вологі серветки. Серветки мають бути дитячі, бо вони не містять речовин, шкідливих для шкіри немовлят.

Заміна підгузків

Щоб у дитини не було попрілостей, слід знати чотири стандартні ситуації, у яких потрібно змінювати підгузки:

щойно виявили факт дефекації;

волога шкіра під підгузком;

з моменту зміни підгузка минуло понад 3-4 години;

найближчим часом у вас не буде змоги (сил, бажання) змінювати підгузок.

Обов’язково слід протирати дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім витерти шкіру насухо.

Вода для дитячих сумішей

Якщо дитина перебуває на штучному або змішаному вигодовуванні, то варто використовувати тільки чисту питну воду для розведення суміші.

Найкраще брати фабричну бутильовану воду. Не обов’язково ту, яку продають як «дитячу», адже вона не сильно відрізняється від звичайної питної води.

Якщо такої можливості немає, можна кип’ятити водопровідну воду або воду з колодязя чи бювету.

Готову суміш потрібно використати протягом двох годин після приготування або поставити в холодильник і використати протягом 24 годин.

Очищення посуду та іграшок

Дитина має користуватися індивідуальним або одноразовим посудом. Якщо малюку менш як два місяці, він народився передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу (наприклад, ВІЛ) чи лікування (наприклад, хіміотерапію), важливо дезінфікувати посуд та іграшки щодня або частіше.

Пластикові або гумові іграшки, а також посуд для годування немовлят можна дезінфікувати шляхом кип’ятіння протягом пʼяти хвилин, парою над каструлею киплячої води або в посудомийній машині.

Для старших здорових немовлят не обов’язково дезінфікувати ці предмети, якщо є змога мити їх після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту.

Гігієна дітей шкільного віку

Важливо змалечку привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день та щоденно митися.

В умовах обмеженого доступу до води важливо, щоб діти мили теплою водою з милом або протирали вологими серветками: руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами. Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником і вдягти чисту білизну.

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