На Миколаївщині в останні секунди року в “швидкій” народилася дівчинка – пологи приймали по скайпу

На Миколаївщині в останні секунди 2022 року в кареті швидкої допомоги народилася дівчинка. Пологи лікар приймала по скайпу, бо машина застрягла у багнюці. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я, передає НСН.

31 грудня ввечері в селі Бузьке на Миколаївщині у жінки почалися пологи. До неї направили «швидку», але через розмиті дороги та застрягла. Щоб витягти лікарів, направили ДСНС, а поки вони їхали, підключили приймати пологи скайпом акушерку з Нової Одеси.

Поки «швидку» витягали, жінка народила. Близько 00.00 на світ зʼявилась дівчинка.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, телефоном – лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко. Вітаємо маленьку українку та її маму в Новому році! Бажаємо всім українцям якомога більше справжніх чудес, їх нас у цьому переможному році точно буде багато!, – йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

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