Як переселенці можуть оформити грощову допомогу на новонароджену дитину

Українці, які стали вимушеними переселенцями, можуть оформити грошову допомогу на новонароджену дитину

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає NNS

Громадяни-переселенці, які на новому місці проживання стали батьками, мають право на державні виплати.

“Якщо ви – переселенець, перемістилися після 24 лютого 2022 року з населеного пункту в районі воєнних (бойових) дій, окупації, оточення й оформили довідку ВПО, то маєте повне право на таку саму довідку й для новонародженого малюка. На її основі подавайте заяву про виплату допомоги на проживання для своєї дитини”, – роз’яснюють у відомстві.

Переселенці можуть оформити допомогу на новонароджену дитину

Розмір допомоги на дитину – 3000 грн на місяць.

Повідомляється, що виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

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