Що робити, якщо окупанти депортували дитину – Мінреінтеграції

Українцям розповіли, що робити, якщо окупанти депортували дитину. Корисні юридичні поради надали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає NNS.

Якщо Вашу дитину депортували окупанти, то не треба піддаватися паніці. Намагайтесь зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину.

Що робити, коли незаконно депортували дитину

«Зберіть та повідомте дані про депортовану дитину та обставини таких подій: ПІБ дитини, дату народження, місце проживання; звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин; була вона з батьками чи у супроводі інших осіб; останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування; особливі прикмети дитини; контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію», йдеться в повідомленні.

Якщо у вас є фото чи відео підтвердження депортації дитини, то невідкладно повідомляйте НІБ на електронну пошту: nib.uncp.info@gmail.com.

Куди звертатися, якщо депортували дитину

«Якщо з вами на зв’язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі) – порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів або України (у разі їх роботи на території країни перебування), міжнародних місій таких як Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців)», додали у Мінреінтеграції.

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