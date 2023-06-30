Як швидко стане відомо, якщо на ЗАЕС станеться аварія

Як швидко Україна отримає інформацію про можливу аварію на ЗАЕС.

Як швидко стане відомо, що на ЗАЕС стався витік радіації

Україна дізнається про можливу аварію на Запорізькій АЕС тільки через декілька годин після події.

Зараз українська влада не має прямого радіаційного контролю на «атомці», бо російські окупанти вже кілька місяців обмежують доступ до цієї інформації.

Про це сказав президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, передає НСН з посиланням на УНІАН.

“На сьогодні ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі і по цих датчика ми будемо відслідковувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станцій ми будемо мати інформацію через декілька годин”, сказав він.

Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що дуже сподівається, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

“Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес”, сказав Галущенко.

Крім того, Герман Галущенко зауважив, що останніми днями росіяни посилили «вкиди» в інформаційне поле про те, що Україна проводить навчання із подолання наслідків на Запорізькій АЕС тому, що сама готує провокації на станції.

“Вся відповідальність за будь-яку можливу подію на станції чи то в наслідок міни, чи то в наслідок підриву, несе Росія! Тому що ми, на жаль, не контролюємо станцію”, сказав він.

Міністр пояснив, що наразі дійсно проводяться масштабні навчання з подолання можливих наслідків аварії на Запорізькій атомній станції, під час яких відпрацьовуються декілька сценаріїв.

“Спектр аварій величезний. Це можуть бути сценарії від дійсно великої події, яка зачіпатиме великі території, і в моделюваннях ми бачимо, що в певний день це зачіпає не тільки Україну, а і деяких наших сусідів. Також це можлива локальна аварія, яка матиме ефект так званої брудної бомби, яка покриє територію набагато меншу”, повідомив він.

Раніше ми писали про те, як в Україні готуються рятувати людей у випадку теракту на Запорізькій АЕС.

Нагадуємо, 30 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що до 5 липня працівники “Росатому” і їхні поплічники серед українців, які підписали контракти з окупантами, отримали вказівку покинути Запорізьку атомну електростанцію.

В ГУР зазначають, що на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Голова розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для інсценування техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

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