Українцям виплачують по 10 800 грн у 4 областях – як отримати грошову допомогу

Українцям виплачують по 10 800 грн на кожного члена родини у чотирьох областях України. Розповідаємо, як отримати грошову допомогу від “Право на захист”, хто має право подати заявку.

Інформацію надали у Мінреінтеграції.

У яких областях діє програма

Зараз програма діє у таких областях:

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Одеській,

Харківській.

Грошова допомога для внутрішніх переселенців та постраждалого від воєнних дій населення передбачається в межах проєкту Консорціуму Реагування. Про це йдеться на сайті Благодійного фонду «Право на захист».

Консорціум Реагування (Ukraine Reaction Consortium) координує французька неурядова організація ACTED за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Як отримати грошову допомогу від “Право на захист”

Подати заявку можуть особи/родини, які ще не отримували таку допомогу від БФ «Право на захист», наразі не отримують її від міжнародних організацій та належать до однієї із перерахованих категорій населення:

ВПО (з 24.02.2022), які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Постраждалі від воєнних дій (мають особисте житло, що пошкоджене/зруйноване із 24.02.2022 внаслідок воєнних дій, чи особа, яка з 24.02.2022 отримала поранення внаслідок обстрілу/воєнних дій і не є учасником бойових дій) у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях.

Претенденти також мають відповідати одному або кільком критеріям вразливості:

домогосподарство, яке складається виключно з особи або осіб літнього віку (60+);

домогосподарство із трьома й більше дітьми;

домогосподарство з дитиною віком до 2 років;

домогосподарство з вагітною жінкою;

домогосподарство з особою з інвалідністю І чи II групи.

Щоб визначити, чи підпадаєте ви під умови програми, можна скористатися опитувальником для самоперевірки.

Сума допомоги становить 3600 гривень на особу на місяць та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума допомоги на кожного члена родини становить 10 800 гривень.

Грошова допомога виплачуватиметься одноразово відразу за три місяці кожному члену домогосподарства окремо на його банківський рахунок, наданий під час реєстрації.

Кошти для неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності відповідних документів.

Які документи потрібні

Реєстрація проводиться у спеціальних пунктах. Усі члени родини мають бути присутніми та мати із собою такі документи:

паспорт громадянина України або закордонний паспорт;

податковий номер кожного члена домогосподарства;

свідоцтво про народження дітей (для дітей до 14 років);

дійсний IBAN картки українського банку для отримання виплат (копія або фото довідки із реквізитами IBAN рахунку). Але не картки єПідтримка та єМалятко. Це має бути особистий гривневий рахунок (не ФОП), відкритий у будь-якому банку України. Він має бути дійсним ще щонайменше пів року з можливістю приймати перекази;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Дізнатися інформацію щодо роботи пунктів реєстрації можна у цьому чат-боті.

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