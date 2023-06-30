Російські окупанти планують влаштувати теракт на ЗАЕС. У зв’язку з цим в деяких областях і районах вже тренуються рятувати мешканців після можливого вибуху на атомній станції.

Нагадаємо, про імовірну загрозу надзвичайної ситуації протягом останнього часу повідомляла низка установ та експертів.

І відучора, 29 червня, в Україні стартували навчання, легендою яких є аварія на Запорізькій АЕС через терористичний акт росіян.

Як відбуваються навчання та до чого саме готуються оперативні служби, читайте у матеріалі НСН.

“О 5.00 ранку була тривога. По тривозі, протягом години, терміново зібралась відповідна комісія, були прийняті управлінські рішення. Після цього побігли виконувати те, що потрібно. Потім комісія відпрацьовула алгоритм на місцях – там, де пункти деконтомінації (знезараження – Ред.), там, куди привозять людей в рамках навчань”, повідомив начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук у коментарі ТСН.

За словами Марчука, учасники навчань були одягнені в спеціальні костюми.

“Все робиться так, наче аварія відбулась”, уточнив він.

До цього він додав:

“Це стосується 50-ти кілометрової зони. До неї входить частина міста Запоріжжя і три громади, які знаходяться на правому березі. Дві громади – повністю, це Біленьківська та Долинська. Одна громада – частково. Йдеться про Широківську та відповідно, міську Запорізьку”.

За оцінками посадовців, в навчаннях задіяні декілька тисяч представників оперативних служб.

“Всі служби, комунальні підприємства, заклади, транспортники, медики. Серед населення паніки немає. Ми все зробили, щоб заспокоїти населення та повідомити про навчання, про те, що не варто панікувати. Навчання продовжаться згідно графіка”, уточнив Марчук.

Крім того, про навчання у Запорізькій області поінформував очільник обласної ОВА Юрій Малишко.

Також навчання проходять в Дніпропетровській області – у Криворізькому і у Нікопольському районах. В них задіяні працівники ОВА, місцевої влади, ДСНС, поліції, Нацгвардії. А ще медики, і транспортники.

“На практиці відпрацьовуємо алгоритми дій у разі аварії. Особлива увага – евакуації населення. Усі заходи, аби бути максимально готовими до можливих радіаційних викликів. В разі реальної загрози діяти швидко і злагоджено. Причин для паніки немає. В області розгорнуті більш ніж півсотні постів спостереження. Постійно моніторимо радіаційний фон. Він – у нормі”, йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

Раніше перший заступник міністра енергетики України Юрій Власенко повідомив, що у разі виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС, за найпесимістичнішого сценарію розвитку події, евакуації підлягатимуть близько 300 тисяч мешканців чотирьох областей України: Запорізька – 138 000, Дніпропетровська – 168 000, Херсонська та Миколаївська – 22 000 людей.

Ситуація на ЗАЕС

Протягом останніх днів профільні відомства та посадовці повідомляли, що Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

29 червня, “Енергоатом” повідомив, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Своєю чергою, в українській розвідці нещодавно повідомляли, що росіяни розмістили вибухівку біля чотирьох з шести енергоблоків атомної електростанції.

А сьогодні, 30 червня, ГУР повідомило, що окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС.

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