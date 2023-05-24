Грошові виплати від фонду «Допомога дітям» – як оформити заявку

Українці можуть отримати грошові виплати від Благодійного фонду «Допомога дітям». Прийом заявок вже стартував, передає НСН.

Хто може отримати грошові виплати

Отримати фінансову підтримку від благодійного фонду можуть такі категорії населення:

малозабезпечені сім’ї

сім’ї з тяжкохворими дітьми або діти з інвалідністю.

Діти з інвалідністю, з ДЦП, малозабезпечені сім’ї, дитячі будинки та організації матимуть можливість отримати фінансову допомогу.

Організація надає фінансову підтримку дітям, що страждають на ДЦП та дітям з інвалідністю й тим дітям, що потребують медичної реабілітації: масажів, консультацій та занять з психологами, спеціальних процедур.

Фонд оплачує послуги спеціалістів, проїзд та перебування в містах реабілітації дітей, батьки яких не мають можливості фінансувати такі трати самостійно.

Як отримати допомогу

Щоб отримати допомогу від фонду «Допомога дітям» необхідно заповнити та надіслати онлайн форму за цим посиланням.

У заявці слід зазначити:

Ваше ім’я

e-mail

контактний номер телефону

докладно описати Вашу проблему і якої допомоги Ви потребуєте.

Також необхідно надати такі документи:

паспорт або ID картка

індивідуальний податковий номер

документи, що підтверджують Ваш статус (посвідчення дітей з інвалідністю тощо)

Контактні дані: телефон: +38 (099) 366 47 85, e-mail: dopomagaemo@gmail.com.

Зазначимо, Благодійний фонд надає допомогу лише мешканцям Полтави та Полтавського регіону.

Раніше ми повідомляли про допомогу малозабезпеченим сім’ям від 1200 до 3600 грн.

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